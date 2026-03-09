Rimini, delitto di Pierina, i legali di Valeria Bartolucci: “Ha risposto a tutto, la sua vita è stata cannibalizzata” VIDEO

«Valeria ha risposto a tutte le domande, chiarendo i dubbi che ci potevano essere. Crediamo che sia risultata credibile e abbia contribuito efficacemente alla ricostruzione della verità». Così gli avvocati di Valeria Bartolucci, Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, al termine dell’udienza. «Secondo il nostro pensiero l’alibi di Dassilva è confermato - hanno spiegato i legali -. E, come ha detto la presidente della Corte, la signora Bartolucci “risponde senza paura e in maniera coerente alle domande”. Sono comunque due anni che lei è sbattuta in piazza con i tradimenti del marito, detenuto e accusato di omicidio pluriaggravato. Usciamo però dalla trappola logica che, per difendere qualcuno, si deve indicare il colpevole alternativo (il riferimento è alle parole della Bartolucci nei confronti dei fratelli Bianchi, ndr)». Sul fatto che abbia pensato al suicidio «è il motivo per il quale avevamo chiesto di procedere a porte chiuse - hanno concluso gli avvocati -. Non per motivi di privacy, ma per evitare valutazioni giornalistiche, visto che la sua vita è stata cannibalizzata in ogni modo».