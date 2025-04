Rimini, delitto di Pierina, i legali di Louis: “Pronti a impugnare ancora per ottenere la scarcerazione”

«Impugneremo al 100%». Riario Fabbri non lascia alcuno spazio ai dubbi. La difesa di Louis Dassilva andrà avanti «a oltranza, fin quando ce ne sarà bisogno, a chiedere la scarcerazione» di Louis Dassilva. Così, a 48 ore dall’emissione dell’ordinanza di rigetto della revoca della misura cautelare, gli avvocati Fabbri e Andrea Guidi sono al lavoro per rispondere «punto per punto, obiettando motivazione per motivazione, come previsto per un procedimento in Appello» a ogni singola spiegazione data dal gip Vinicio Cantarini, per spiegare perché, per la difesa, il senegalese 35enne deve uscire dal carcere.

Per farlo, però, i legali hanno solo dieci giorni di tempo, che decorrono da lunedì mattina scorso. Poco importa che nel mezzo ci sia Pasqua e la vicinanza del ponte del 25 aprile, e che proprio domani mattina a Bologna si giochi un’altra importante partita. Quella al Tribunale del Riesame, che dopo l’accoglimento del ricorso in Cassazione dovrà esprimersi sull’opportunità di rilasciare Dassilva. Un binario parallelo, che segue un’autonoma strada (quella basata su temi di legittimità) che se avesse esito favorevole segnerebbe un punto per la difesa, ma che se sfociasse in un ulteriore rigetto apporterebbe un tassello in più alla tesi accusatoria, avvicinando l’inizio del processo in Corte d’assise. «Non abbiamo avuto modo di incontrare l’indagato - ammettono i legali, assorbiti dalle incombenze giudiziarie -. Non sappiamo come abbia preso il rigetto della scarcerazione. Ma noi, di certo, non ci arrendiamo».