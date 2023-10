Dopo oltre due settimane c’è un video che ritrae due persone che passano di fronte alla farmacia di via Del Ciclamino a Rimini. Sono loro gli assassini di Pierina Paganelli? La polizia scientifica della squadra mobile di Rimini sta cercando di dare nomi e cognomi alle due ombre che si vedono passare alle 22,08 del 3 ottobre scorso. Ora serviranno altri riscontri per capire di chi si tratti ma a poco a poco il puzzle per arrivare alla verità sul delitto della 78enne riminese si sta componendo.