Rimini, delitto di Pierina, Chiara Saponi: “Tutto porta a Louis Dassilva, sui social riceviamo sassate che fanno male” VIDEO

A Rimini riparte il processo per il delitto di Pierina Paganelli e in tribunale Chiara Saponi si è presentata con i fratelli Giacomo e Giuliano e gli avvocati Monica e Marco Lunedei: “Le emozioni sono uguali alla prima udienza - ha detto Chiara Saponi - e forse c’è più consapevolezza. Guardiamo Dassilva con la forza che abbiamo, siamo insieme e ci diamo forza l’un l’altro. C’è l’attesa e paura, verranno fuori cose importanti inerenti a questo caso. Tutto però porta a Louis Dassilva, ma vediamo dove porterà questo processo. L’incidente di mio fratello Giuliano? Ora penso ci sia un collegamento con l’omicidio, prima però scopriamo chi ha ucciso la mamma. Nel frattempo andiamo avanti a gomitate e riceviamo sassate anche sui social, questo fa male ancora di più”.