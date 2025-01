Rimini, delitto di Pierina, Barzan: “Quello ripreso dalla Cam 3 è sicuramente Dassilva, ecco perché”

«Depositeremo in Procura, in ausilio ai tecnici, un video con la nostra analisi dettagliata sui frame ripresi dalla telecamera della farmacia San Martino spiegando perché secondo noi quello immortalato è Louis Dassilva».

Davide Barzan, consulente tecnico di Manuela e Loris Bianchi nel giallo ormai “cult” dell’omicidio di Pierina Paganelli, rivela il prossimo passo che intende compiere insieme all’avvocato Nunzia Barzan e al generale Luciano Garofano, ex carabiniere e capo dei Ris di Parma. Un nuovo passo alla ricerca della verità a poche settimane dal giorno in cui, finalmente, in via Del Ciclamino andrà in scena la “camminata” per appurare, una volta per tutte, se quello ripreso dalla cam 3 era Dassilva e non il vicino Emanuele Neri, che ha dichiarato di essere passato di lì proprio la notte dell’omicidio.

Determinante nella disamina condotta dal team che assiste la nuora di Pierina e il fratello (nessuno dei quali, lo ricordiamo, è indagato) sarebbe la flessione dell’avambraccio così come ripresa nel momento in cui “l’ignoto” sale il gradino del complesso abitato, e proprio la carnagione, secondo questa analisi «evidentemente più scura di quella di Neri». «La sovrapposizione delle immagini - ribadiscono - sarà determinante».