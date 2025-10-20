Rimini, delitto di Pierina: al processo rinviata la decisione su un confronto tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva

Si è conclusa l’udienza a Rimini per l’omicidio di Pierina Paganelli. La corte ha accettato i vari testimoni di accusa, difesa e parte civile ed è stata rinviata la decisione di potere riascoltare Manuela Bianchi dopo l’incidente probatorio, con un eventuale confronto tra Manuela e Louis Dassilva. Una nuova udienza è stata fissata per lunedì 10 novembre.

Così Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, all’uscita: “Il rinvio della decisione per un confronto tra Louis e Manuela? È una domanda che non dovete fare a me”-