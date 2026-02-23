Rimini, delitto di Pierina, al processo è il giorno di Valeria Bartolucci come testimone - Gallery

è il giorno di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, ovvero l’unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre del 2023 con 29 coltellate, nel garage del suo condominio in via del Ciclamino. Valeria oggi salirà sul banco dei testimoni al processo, per rispondere alle domande di pm e avvocati. Già indagata per false dichiarazioni fornite al pubblico ministero, la donna è una figura fondamentale i nella ricostruzione di quanto accaduto perché, secondo la difesa di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, sarebbe l’alibi del marito nell’orario in cui la pensionata veniva uccisa, visto che, a detta sua, non sarebbe mai uscito di casa. La moglie di Louis dovrà infine riferire in merito ai suoi rapporti con Pierina e Manuela Bianchi, il fratello Loris e la famiglia Saponi. Oltre a lei saliranno sul banco dei testimoni anche alcuni agenti della polizia scientifica di Roma impegnati in questi anni nelle indagini, il perito fonico della Procura Marco Perino e una condomina vicina di casa della vittima. La moglie di Louis dovrà infine riferire in merito ai suoi rapporti con Pierina e Manuela Bianchi (prima amica e poi ex amante del marito), il fratello Loris e la famiglia Saponi.