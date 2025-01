Rimini, decolla il turismo senior over 60: da aprile 8 voli charter con il Tour Operator Mundo Reisen

AIRiminum 2014 comunica che a partire dal 23 aprile al 11 giugno 2025, ogni mercoledì, il Tour Operator Mundo Reisen partirà con un programma di otto voli charter da Erfurt, Strasburgo, Paderborn-Lippstadt, Saarbrücken, Brema, Dortmund e Dresda. I voli saranno operati dalla compagnia Volotea con un Airbus 319.

È la prima volta che Mundo Reisen - T.O. specializzato in turismo senior che si rivolge a CRAL, associazioni varie, gruppi bancari, gruppi politici e lettori/abbonati di testate tedesche (come Dewezet) - inserisce la destinazione Emilia-Romagna nel suo catalogo. I suoi clienti sono per lo più persone over 60 di fascia medio/alta, in pensione, che viaggiano solo in aereo. Il pacchetto Rimini prevede Volo A/R, 7 notti in hotel 4 stelle e diverse escursioni guidate a Rimini, Santarcangelo, San Marino, Ravenna, Bologna, Mondaino, nonché nelle vicine Marche (Gradara, Urbino).

Leonardo Corbucci, amministratore delegato dell’Aeroporto di Rimini, ha commentato: “Accogliamo con soddisfazione l’avvio di quest’importante operazione incoming dalla Germania, che insieme ai voli recentemente annunciati da Monaco di Universal Air, ci consente di aprire un mercato strategico per il territorio”.