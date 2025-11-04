Rimini, De Pascale a Ecomondo: “La produzione nazionale di gas? Una promessa tradita dal Governo”

“La sfida della produzione nazionale di gas è stata persa. Era una delle promesse che questo governo aveva fatto, al di là di come la si pensi, ma è una promessa totalmente tradita”. Lo sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, commentando questa mattina a Rimini, a margine dell’inaugurazione di Ecomondo, le 34 licenze di esplorazione sbloccate dal ministero dell’Ambiente. In realtà, precisa, “sono tutte piccolissime cose” e, appunto, “la sfida della produzione nazionale è una sfida che è stata persa”. Per cui, conclude, “chi è contro può fare bene il tifo e chi è a favore è stato preso in giro”.