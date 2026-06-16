Rimini, danni dopo gli impianti dentali sbagliati: odontoiatra costretto a pagare 17mila euro

Una riabilitazione dentale che avrebbe dovuto restituire alla paziente una corretta funzionalità masticatoria si è trasformata in un percorso clinico fallimentare, finito nelle aule del Palazzo di Giustizia. Il Tribunale di Rimini ha accertato gli errori dell’odontoiatra, condannandolo a risarcire una 75enne con oltre 17mila euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Così ha deciso la giudice Giorgia Bertozzi Bonetti, che ha accolto l’istanza proposta dalla paziente nei confronti del professionista che l’aveva presa in cura.

Nel corso del procedimento è stata acquisita la consulenza tecnica d’ufficio svolta in sede preventiva, dalla quale è emerso che la terapia implantoprotesica scelta era, in astratto, appropriata per le condizioni della paziente, ma che la sua realizzazione è risultata difettosa sotto diversi profili.

La vicenda è iniziata a seguito di un piano di riabilitazione delle arcate dentarie avviato nel 2014. La donna, assistita dall’avvocata Carla Degli Esposti, si era rivolta all’odontoiatra per risolvere una situazione di parziale edentulia che comprometteva la corretta funzione masticatoria. Secondo quanto sostenuto in giudizio, il trattamento eseguito si era però rivelato errato e dannoso, provocando ulteriori problemi alla donna e rendendo necessari nuovi interventi.

I consulenti nominati dal tribunale hanno evidenziato criticità nella progettazione e nell’esecuzione della protesizzazione dell’arcata superiore, rilevando difetti delle strutture protesiche, problemi di stabilità della protesi, fenomeni infiammatori ricorrenti e una scelta tecnica ritenuta non corretta, consistente nell’unire in un’unica struttura elementi naturali e supporti implantari. Secondo gli esperti, tali errori hanno contribuito ad aumentare lo stress sulle strutture di supporto e a determinare il deterioramento di alcuni elementi dentari.

I consulenti hanno poi accertato che le corone protesiche applicate su alcuni denti non hanno garantito un’adeguata protezione di quelli sottostanti, favorendone la progressiva compromissione, tanto che, nel giro di pochi anni, si sono gravemente deteriorati fino a rendere necessarie ulteriori estrazioni e nuove operazioni. Gli stessi periti hanno escluso la presenza di cause alternative, riconoscendo un chiaro nesso causale tra l’operato del professionista e le conseguenze dannose lamentate dalla paziente. Il giudice ha quindi ritenuto provati sia l’inadempimento professionale sia il collegamento causale tra la condotta del dentista e il danno subito dalla donna.