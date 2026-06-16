Rimini, danni dopo gli impianti dentali sbagliati: odontoiatra costretto a pagare 17mila euro

Una riabilitazione dentale che avrebbe dovuto restituire alla paziente una corretta funzionalità masticatoria si è trasformata in un percorso clinico fallimentare, finito nelle aule del Palazzo di Giustizia. Il Tribunale di Rimini ha accertato gli errori dell’odontoiatra, condannandolo a risarcire una 75enne con oltre 17mila euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Così ha deciso la giudice Giorgia Bertozzi Bonetti, che ha accolto l’istanza proposta dalla paziente nei confronti del professionista che l’aveva presa in cura.