Rimini, danni dall’uso di stupefacenti: la Polizia incontra gli studenti del “Michelangelo”

Ieri, mercoledì 17 dicembre 2025 si è tenuto un incontro tra la Polizia di Stato e gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Michelangelo di Rimini per affrontare il tema degli stupefacenti, uso ed effetti dannosi.

La giornata è stata organizzata nell’ambito dell’Accordo Icarus, a seguito di una collaborazione tra la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ed il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi Antidroga.

Questa attività nasce con l’obiettivo di prevenire le dipendenze che possono coinvolgere bambini e giovani, insegnanti e genitori. Nello specifico l’iniziativa è dedicata agli studenti al fine di informarli sui principali rischi provocati dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Grazie a personale specializzato della Polizia di Stato in questo ambito, si vuole offrire ai giovani gli strumenti necessari per conoscere il fenomeno “droga” ed orientare con maggiore consapevolezza e responsabilità le loro scelte, nel rispetto della legalità e della tutela della salute.

Numerose sono state le domande poste dai ragazzi, che hanno mostrato un profondo interesse per l’argomento, dando agli operatori della Polizia di Stato la possibilità di sfatare false convinzioni ed errate conoscenze, ringraziando i poliziotti intervenuti per i messaggi trasmessi e l’approccio di profonda umanità dimostrata.