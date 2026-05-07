Rimini, dalla pizza calda al profumo spruzzato, dai fiori ai gelati: la vasta offerta dei distributori automatici GALLERY

RIMINI. Il caffè, le merendine, le bottigliette d’acqua. In principio la distribuzione automatica (negli uffici o in altri luoghi pubblici) si limitava a pochi prodotti. Oggi la necessità di offrire un servizio 24 ore su 24 abbassando i costi di produzione ha aperto la strada verso quello che poco fa era inimmaginabile: pizze calde, primi piatti, hamburger, persino spruzzi di profumo... Tutto esce da una macchinetta con il semplice passaggio di una carta di credito. A Rimini ha aperto i battenti ieri Venditalia, la fiera internazionale della distribuzione automatica, con oltre 300 espositori (il 40% esteri) in mostra fino a domani. Grande attenzione alle applicazioni nel mondo del turismo e in particolare in ambito ricettivo con la possibilità di mettere in piedi un’offerta automatica che copre almeno la prima colazione e qualsiasi altro momento di snack o aperitivo nel corso della giornata. “Hotel of the future: Come aumentare la redditività della tua struttura con tecnologia e automazione” spiega un workshop in programma oggi alle 14.30. Una tendenza? Quella di sostituire il frigo bar in camera con un distributore automatico. Ma anche l’accoglienza con il check-in fai da te. Sulla riviera romagnola non mancano gli esempi di un’automazione sempre più spinta.

Le aziende in Romagna

Ma il vending (così si chiama il settore della vendita di prodotti e servizi attraverso distributori automatici) in Romagna non è solo bacino di acquisto. In tutta l’Emilia-Romagna sono 196 le aziende che operano in questo ambito così distribuite a livello provinciale: 45 a Bologna, 41 a Modena, 21 a Forlì-Cesena, 21 a Ravenna, 17 a Ferrara, 16 a Rimini, 14 a Parma, 11 a Reggio Emilia, 10 a Piacenza.

Chi sale e chi scende