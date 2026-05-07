Rimini, dalla pizza calda al profumo spruzzato, dai fiori ai gelati: la vasta offerta dei distributori automatici GALLERY

RIMINI. Il caffè, le merendine, le bottigliette d’acqua. In principio la distribuzione automatica (negli uffici o in altri luoghi pubblici) si limitava a pochi prodotti. Oggi la necessità di offrire un servizio 24 ore su 24 abbassando i costi di produzione ha aperto la strada verso quello che poco fa era inimmaginabile: pizze calde, primi piatti, hamburger, persino spruzzi di profumo... Tutto esce da una macchinetta con il semplice passaggio di una carta di credito. A Rimini ha aperto i battenti ieri Venditalia, la fiera internazionale della distribuzione automatica, con oltre 300 espositori (il 40% esteri) in mostra fino a domani. Grande attenzione alle applicazioni nel mondo del turismo e in particolare in ambito ricettivo con la possibilità di mettere in piedi un’offerta automatica che copre almeno la prima colazione e qualsiasi altro momento di snack o aperitivo nel corso della giornata. “Hotel of the future: Come aumentare la redditività della tua struttura con tecnologia e automazione” spiega un workshop in programma oggi alle 14.30. Una tendenza? Quella di sostituire il frigo bar in camera con un distributore automatico. Ma anche l’accoglienza con il check-in fai da te. Sulla riviera romagnola non mancano gli esempi di un’automazione sempre più spinta.