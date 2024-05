Rimini. Dall’impero Baldinini alla Boutique fitness. “Ecco come ho cambiato vita”

Dalla Boutique alla Fitness boutique. Descrive così il suo percorso professionale Alessandra Baldinini, tra gli eredi della celebre azienda di calzature e accessori “Baldinini” che affonda le radici all’inizio del secolo scorso, con una bottega artigianale aperta nel 1910 a San Mauro Pascoli. Nata nel 1973, Alessandra ha lavorato sino all’anno scorso, e dunque per trent’anni nell’attività di famiglia. Nel frattempo nel luglio 2021 ha aperto una palestra in via Acquario 5 a Rimini, in zona Palacongressi.

Alessandra, perché ha cominciato quest’avventura?

«Physical Fit Lab nasce dalla mia passione per il movimento e lo sport. Sin da bambina preservare il benessere e l’armonia del corpo ha sempre rappresentato una priorità indiscussa per me. Dalla danza al Pilates, dallo yoga fino ad approdare al Body Flying, la mia più grande passione: ogni disciplina che ho praticato ha saputo trasmettermi il valore più grande del fitness: il rispetto e l’amore per noi stessi».

Come descriverebbe la sua attività?

«È tutto il mio mondo, una vera fitness boutique. Ho creato un luogo raffinato e esclusivo, inondato di luce, dominato dai colori del grigio, dell’oro e del legno, dove non manca neppure la vista su un giardino. Ho inseguito un sogno ambizioso, lo riconosco, accogliere quanti condividono la convinzione che allenarsi non sia soltanto un’esigenza quotidiana, ma un vero e proprio modo di concepire la vita. Chi sceglie di allenarsi nel mio studio può praticare, in sessioni individuali di personal training o partecipando a small class, lezioni di specialità diverse dal Functional Training al Body Flying passando per il Bungee Fly».