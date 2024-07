Rimini, dall’avanzo di bilancio il nuovo centro servizi polivalente per la pesca

Dal nuovo centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura alla nuova piazza Marvelli. Via libera questa mattina in commissione a Rimini alla variazione di bilancio che porta in dote “una importante mole di opere” con l’applicazione dell’avanzo libero di bilancio per poco più di 12 milioni di euro. La voce più corposa riguarda il centro per la pesca che beneficia di un finanziamento da parte del ministero dell’Agricoltura per 6,85 milioni di euro, a cui Palazzo Garampi ne aggiunge 2,3. Ci sono poi la riqualificazione e valorizzazione del ponte di Tiberio per 600.000 euro) la progettazione della nuova piazza Marvelli per 355.000, la manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici per mezzo milione, la realizzazione del sottopasso di via Barsanti in prossimità della statale 16 per 450.000 euro a copertura delle maggiori spese. A queste opere si somma il “pacchetto” di interventi di manutenzione degli edifici scolastici per complessivi 450.000, gli investimenti per gli snodi territoriali della salute per 300.000 euro, la riqualificazione di aree verdi e aree giochi per 250.000, la manutenzione delle palestre delle scuole Fermi e Fellini per 230.000 e la manutenzione straordinaria dei sottopassi e delle reti meteoriche per 200.000 euro. In parte corrente ecco il finanziamento del sostegno degli alunni con disabilità con 565.000 euro, su cui si registra un costante aumento sia delle certificazioni sia delle ore di assistenza richiesta.