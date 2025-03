Rimini, dal tennis ai gelati, la 22enne Ludovica riapre “La Romana”: “Mi metto in gioco con mia mamma”

Dal tennis alla gelateria e pasticceria, per cercare di essere sempre la numero 1.

L’8 marzo, il giorno della Festa della Donna, inizierà una nuova carriera, tutta al femminile, per Ludovica Tosi, 22 anni, giovanissima neo imprenditrice con un passato recentissimo sui campi da tennis, dove ha raggiunto una discreta 3° categoria, ed ora come nuova titolare della gelateria La Romana di Viserba.

Una nuova avventura nata un po’ per caso: «Un giorno d’estate di quasi due anni fa – racconta Ludovica Tosi – sono venuta a mangiare un gelato alla Romana di Viserba con mia mamma, che è amica dei precedenti gestori. E’ stato un incontro casuale, ma da lì è nato tutto». Ludovica gioca a tennis molto bene, è figlia d’arte del maestro Alessandro Tosi, direttore tecnico del Circolo Tennis Cicconetti, dove sua sorella, Veronica, è istruttrice. Insomma, una vita da sportiva 100 per 100, ma c’è anche un’altra passione per lei, gelato, dolci e torte. Intanto ha iniziato a lavorare anche alla gelateria Odara alle Befane. «Durante l’inverno successivo io e mia mamma abbiamo nuovamente incontrato i precedenti gestori che hanno rilanciato la proposta, è nata questa possibilità di subentrare. D’accordo con mia mamma l’anno scorso da marzo a fine settembre ho fatto la stagione da dipendente, poi ho accettato di rilevare la gestione, mi piace questo lavoro, era un’occasione da cogliere»

Così, insieme alla mamma, Nunzia Esposito, imprenditrice nel ramo degli accessori (Esposito Cinture), Ludovica inizia la sua nuova avventura. Anche la mamma si dice orgogliosa e piena di motivazioni: «Mi rimetto in gioco».

Ludovica è ora pronta a partire: «Dopo il tennis la gelateria, siamo pronte ad iniziare questa avventura con tanta carica, del resto in questi ultimi tre anni mi sono occupata di questo, gelateria e pasticceria. Partiamo in quattro, e due dipendenti – spiega Ludovica – da aprile si aggiungerà un’altra ragazza e per la stagione altre due-tre. Intanto abbiamo svolto un corso di formazione per sette ore al giorno dal 20 gennaio al 23 febbraio, siamo in franchising con altre 100 gelaterie in tutto il mondo, di cui 80 in Italia». Pronte dunque, Ludovica e mamma Nunzia, a sfornare la torta ed il gelato del mese.