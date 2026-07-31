Rimini, dal servizio antidroga spuntano 4 bici di valore rubate: ecco come recuperarle

Nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia Locale di Rimini ha recuperato e posto sotto sequestro quattro biciclette di valore, ritenute oggetto di furto. Si tratta di una Brera bianca, una Focarini gialla, una Lombardo bianca e una Hitway nera. La Polizia Locale invita chi ritiene di essere il legittimo proprietario di una delle biciclette a contattare la Centrale Operativa al numero 0541 22666, presentando la denuncia di furto oppure altra documentazione utile ad attestare la proprietà del mezzo.