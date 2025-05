Biciclette, monopattini elettrici, macchine fotografiche, caschi, cuffiette, una tenda da campeggio, un passeggino. E ancora: un set di piatti per batteria e persino un cappello da alpino. Tra oggetti curiosi e grandi classici, sono circa 90 i beni che il Comune di Rimini metterà all’asta sabato 10 maggio, a partire dalle ore 8.30, presso il magazzino comunale di via della Lontra 46, in zona Grotta Rossa.