Rimini, dal mare alla campagna: un deposito abusivo con 45 imbarcazioni in un’area agricola

I finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini hanno individuato un’attività di rimessaggio nautico abusivo ubicato nella provincia di Rimini. Dagli accertamenti svolti in fase di indagine, emergeva che l’area su cui avveniva il rimessaggio, estesa per circa 1.800 mq, era catastalmente destinata ad un uso agricolo e seminativo e, in tale area, era stato creato un immobile adibito ad officina meccanica dedicata al rimessaggio. Tutto quanto riscontrato consentiva di accertare che il responsabile, oltre alle violazioni di natura amministrativa, aveva messo in atto un cambio di destinazione d’uso del terreno e aveva realizzato un immobile in assenza delle autorizzazioni edilizie necessarie.

Nello specifico, i finanzieri scovavano all’interno dell’area 45 natanti, di cui n. 8 gommoni, disposti con precisione su rimorchi, cavalletti e invasi nautici al fine di massimizzare la capienza dell’area e aumentare la rendita dell’attività abusiva.

L’attività della Stazione Navale di Rimini si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio, finalizzato a prevenire e reprimere le forme di abusivismo edilizio e di illegalità economico-finanziaria utili a garantire una forma di concorrenza leale di tutti gli operatori economici del settore.