Rimini, dal Jova Beach Party a Papa Leone XIV: la Control Room cura la sicurezza al Giubileo

Le centinaia di migliaia di pellegrini che nelle prossime settimane varcheranno la Porta Santa avranno “angeli custodi” riminesi. Nel gruppo di lavoro per i Piani sicurezza delle aree giubilari di Tor Vergata e di Centocelle (questa progettata, ma non attuata perché sostituita con Piazza San Pietro) ha infatti un ruolo centrale la riminese Control Room Srl di Danilo Vienna, Luca Amati, Matteo Chichiarelli e Anna Giannella.

La società specializzata in Safety & Security per eventi è stata contattata insieme a un gruppo di aziende partner abituali nei grandi appuntamenti dalla Giubileo Spa e sulla base dei curricula è stata selezionata per un incarico di altissima responsabilità. “Abbiamo eseguito il progetto del palcoscenico Santo Padre e delle aree riservate al clero e abbiamo fatto il progetto per quello che riguarda la safety security delle aree riservate ai pellegrini” spiegano i titolari, orgogliosi di un incarico già di grandissima responsabilità, ma che alla luce di quanto sta avvenendo in un mondo sempre più burrascoso li pone al centro dell’attenzione planetaria. Con i vari fronti di guerra aperti a ogni latitudine e longitudine, sui punti sensibili è infatti stato d’allerta e il Vaticano è quello più al centro dell’attenzione universale.