Rimini, dal faro ai cantieri, dal mercato del pesce alle simulazioni: ecco la Giornata del Mare VIDEO GALLERY

RIMINI. In occasione della ‘Giornata del Mare e della Cultura Marinara’ Rimini Blue Lab, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Rimini e tutta la Comunità del mare, promuove un fitto programma di attività rivolto alle scuole e alcuni eventi aperti a tutta la cittadinanza per scoprire i luoghi del mare e riflettere sui molteplici significati che il mare riveste.

Dalla visita al faro a quella al mercato ittico e ai mestieri della pesca, dalle letture sul mare per bambini alle letture sceniche a teatro, dalla visita alle imbarcazioni tradizionali delle vele al terzo fino al viaggio fra le conchiglie e gli attrezzi della piccola pesca: sono tante le occasioni per scoprire Rimini e il suo cuore blu.

Saranno circa 800 gli studenti che saranno coinvolti in occasione della tre giorni di eventi in programma per la “Giornata del mare e della cultura marinara”, con l’obiettivo di promuovere il concetto di “cittadinanza del mare” e rendere gli studenti cittadini “attivi” nella salvaguardia dell’ecosistema marino. Tra gli eventi dedicati alle scuole, il laboratorio in spiaggia di ‘citizen science’ Plastica e mare, il recupero dei rifiuti in mare a cura dell’associazione Sub Rimini “Gian Neri” e Guardia di Finanza, la visita al Faro, agli stand informativi e alle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza servizio navale, la prova di vela con il simulatore a terra, la visita ai cantieri navali e l’esercitazione antincendio alla Darsena, il laboratorio di biodiversità seguendo le tracce che punteggiano il lungofiume degli artisti. La sera dell’11 aprile al cinema Tiberio - aperto a tutti - e la mattina del 12 aprile - riservato alle scuole - la lettura scenica ‘Voci, suoni e immagini intorno al mare’ con la voce di Alessia Canducci, le musiche di Federico Squassabia e il videoediting di Antonio Vanzolini, a seguire il Laboratorio Narrativo di Pino Pace (ingresso libero). Fra i momenti più attesi, l’emozione del rilascio di una tartaruga marina dotata di trasmettitore satellitare, a cura della Fondazione Cetacea (11 aprile alle 11,30 sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich).

Un ricco programma di formazione outdoor, promosso dal Rimini Blue Lab, il laboratorio riminese che sviluppa azioni “immateriali” e didattiche intorno ai temi della cultura del mare e della blue economy, nato con l’obiettivo di sostenere e rafforzare l’educazione alla sostenibilità e alla gestione virtuosa del mare e dell’ambiente marino come parte integrante e imprescindibile della città.

Ecco il programma dettagliato della “Giornata del mare e della cultura marinara”: