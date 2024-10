Rimini, dal Caar oltre mille tonnellate di frutta e verdura gratis alle associazioni benefiche

Un traguardo di grande valore, con numeri pieni di significato. “Piattaforma Logistica Solidale”, progetto del Caar – Centro Agro Alimentare Riminese, supera il traguardo delle mille tonnellate di frutta e verdura di prima qualità distribuite gratuitamente a 42 associazioni benefiche del territorio e destinate alle persone che ne hanno più necessità

Il progetto “Piattaforma Logistica Solidale” sarà al centro di un focus nella 40° Conferenza Mondiale del WUWM – Word Union of Wholesale Market che si svolgerà al Palacongressi di Rimini dal 30 ottobre al 1° novembre

“Da metà febbraio 2023, quando il CAAR ha dato avvio al progetto dopo un lavoro di organizzazione e coordinamento con istituzioni ed enti benefici – spiega Cinzia Furiati, direttore del Centro Agro Alimentare Riminese - fino ad oggi abbiamo raccolto e redistribuito esattamente 1.038 tonnellate di prodotto fresco di prima qualità, arrivate dai produttori agricoli come eccedenze di mercato e che altrimenti sarebbero state distrutte. Abbiamo creato un hub logistico che facilita l’accesso degli enti benefici a questi prodotti e aumenta la platea delle persone servite, oltre 5.200. Il lavoro è tanto, da parte di tutti, ma siamo davvero molto soddisfatti dei risultati che si stanno ottenendo sul fronte della solidarietà e della lotta allo spreco alimentare”.

“Il progetto, virtuoso e replicabile, vede in campo tutta la filiera dell’agroalimentare, le istituzioni e le Onlus – dice il presidente Gianni Indino - e sarà al centro di uno specifico focus nella 40° Conferenza Mondiale del WUWM – Word Union of Wholesale Markets, la Conferenza Mondiale dei Mercati agroalimentari all’ingrosso che si svolgerà al Palacongressi di Rimini dal 30 ottobre al 1° novembre organizzata dal CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese con la collaborazione delle reti d’imprese Italmercati e Emilia Romagna Mercati. Relatrici al convegno in sessione plenaria, giovedì 31 ottobre alle 16, la direttrice del CAAR, Cinzia Furiati e Giulietta Magagnoli, direttrice del CAL, il mercato ortofrutticolo di Parma che per primo ha dato avvio al progetto sul suo territorio”.