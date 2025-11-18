Rimini, dal 5 dicembre torna il trenino natalizio gratuito. Ecco dove si prende

RIMINI. Torna con le festività natalizie il tradizionale trenino che porta a spasso residenti e turisti per Rimini. Il servizio gratuito sarà in funzione il 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 14 dicembre, e poi tutti i giorni dal 18 dicembre al 6 gennaio, ad eccezione del giorno di Natale, mentre nei giorni 26 dicembre e 1 gennaio si svolgerà solo nel pomeriggio. Sono quattro le linee di “C’entro facile” per raggiungere il centro storico dai principali parcheggi della città: dal Settebello in via Roma, dal Marzabotto in via Caduti di Marzabotto, dal Palacongressi e dalle Celle. Sono previste corse dalle 9 alle 12.45 e dalle 15 alle 19.30 con partenze ogni 30 minuti circa. Le fermate sono in corrispondenza di quelle del tpl. La Linea Celle parte dalla rotonda Celle-Sacramora con arrivo in viale Tiberio senza fermate intermedie; la Linea Settebello parte dal parcheggio Settebello e arriva in piazza Tre Martiri senza fermate intermedie; la Linea Marzabotto parte dalla fermata tpl del parcheggio dell’Anagrafe, fa una fermata intermedia davanti al centro Zavatta e arriva in piazza Malatesta. Infine la Linea Palacongressi parte dalla fermata del tpl davanti al Palas e arriva all’Arco d’Augusto senza fare fermate intermedie.