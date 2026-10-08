Rimini, dai circuiti mondiali alle aule del Tribunale: pilota-imprenditore nei guai per la patente

Dai più importanti circuiti automobilistici alle aule del Palazzo di Giustizia di Rimini. È la vicenda che vede coinvolto il 55enne Shota Abkhazava, pilota, progettista e imprenditore di origini georgiane ma nato a Mosca, noto nel mondo del Motorsport e protagonista per anni del Lamborghini Super Trofeo. Fondatore di una scuderia, proprietario di alcuni circuiti e autore, secondo il suo profilo sportivo, di oltre 50 vittorie e numerosi podi nelle diverse categorie, Abkhazava è ora imputato in un procedimento legato non alla pista, ma ad un presunto permesso internazionale di guida stradale contraffatto.