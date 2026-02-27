Rimini, dai binari spuntano hashish e cocaina, identificate 100 persone in zona stazione

A Rimini nella serata di giovedì 26 febbraio la Polizia di Stato ed il Reparto Prevenzione Crimine di Bologna insieme al personale dell’Arma dei Carabinieri ed al personale cinofilo della Polizia Locale di Rimini, hanno intensificato i controlli in una zona sensibile della città, ovvero la stazione ferroviaria. In particolare, si è proceduto ad un capillare controllo di strutture presenti nella zona in questione, ovvero il bar Caffetteria e lo scalo del Metromare.

A seguito dei controlli sono state identificate nella sola serata di ieri 100 persone, ed una ventina di autoveicoli.

Per un cittadino è stata eseguita una notifica di un provvedimento di foglio di via obbligatorio, oltre che un provvedimento di revoca in autotutela di rifiuto di un permesso di soggiorno. Inoltre, sui binari della stazione Ferroviaria è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, ovvero 1,5 grammi di cocaina e quasi 9 grammi di hashish, regolarmente sequestrata.