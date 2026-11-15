Rimini. Da Trapani a Milano, ecco tutti i progetti per i nuovi maxi stabilimenti in spiaggia

Rimini
La spiaggia di Rimini e il consulente finanziario Gianfranco Sanchi
La spiaggia di Rimini e il consulente finanziario Gianfranco Sanchi

Da nord a sud. Da Milano a Trapani. Passando per Comacchio e Caserta. Non sono solo società locali interessate a realizzare macro-stabilimenti balneari nella capitale italiana del turismo. Ma anche nazionali. Che operano in diversi settori. Da quelli turistici, come “Pantelleria dream”, «prima realtà alberghiera dell’isola di Pantelleria (in provincia di Trapani) che gestisce un resort a 4 stelle», come si legge nella nota integrativa al progetto, che ha presentato una manifestazione d’interesse per le concessioni che vanno dall’86 al 94. O come Bmc srl di Comacchio (Ferrara), «società partecipata dal Gruppo Poseidon con esperienza pluriennale nel settore degli stabilimenti balneari», che ha inviato due proposte: una per i bagni 16-24 l’altra per 30-37. A quelli della ristorazione e delle costruzioni. Come la Blu Lion food di Milano, società attiva, tra le altre cose, nel campo della ristorazione e del catering, che ha presentato progetti per le concessioni 61-72, 61-64 e 86-94. E la Cse srl di Aversa (Caserta), operativa nell’edilizia e negli impianti elettrici (bagni 41-48).

Avanti tutta

Sono 33 le manifestazioni d’interesse giunte a Palazzo Garampi per creare macro-stabilimenti da Marina centro (concessione numero 1, a ridosso del delfinario) a Miramare, (concessione 150) su parti di arenile di almeno 250 metri di lunghezza, dove poterci realizzare anche delle piscine. Trentatrè progetti sui quali, come già annunciato dall’assessora al Demanio, Valentina Ridolfi, Palazzo Garampi ha già mostrato interesse per non più di 6-7. E che, entro l’anno, come confermato dalla stessa assessora, nonostante l’intenzione del governo di riportare indietro di tre anni la lancetta del tempo attraverso la riverifica della scarsità della risorsa, entreranno, insieme alle micro-aggregazioni e alle singole concessioni, nel bando di gara per la gestione delle spiagge. Bandi, peraltro, già predisposti dal Comune. «Al di là del dibattito politico e delle comprensibili incertezze - commenta Gianfranco Sanchi, consulente in finanza agevolata e bandi pubblici - ritengo ancora più necessario di qualche mese fa iniziare a prepararsi concretamente alle future gare per le concessioni balneari. Perché quando uscirà il bando, bisognerà essere pronti a partecipare, non iniziare a pensare a cosa realizzare. Naturalmente ogni Comune potrà adattare criteri, punteggi e peculiarità alle proprie esigenze territoriali, ma la direzione generale è ormai tracciata».

La rivoluzione nell’arenile

Manifestazioni d’interesse, quelle per le macro-aggregazioni, che non sono vincolanti (non determinano cioè la vittoria di fatto del bando di gara) ma finalizzate ad orientare le scelte dell’amministrazione comunale sulla preparazione delle evidenze pubbliche. Particolare, in tal senso, la proposta presentata dalla società riminese Tortuga beach di Bronzetti Maurizio per 4.600 metri di lunghezza e che interesserebbe tutti i bagni dall’1 al 150. L’obiettivo, secondo il proponente, sarebbe quello di superare la frammentazione attraverso la creazione di blocchi di 10 stabilimenti destinati a vari pubblici: anziani, giovani, famiglie, pet beach, e poi aree con destinazioni diverse: sport, benessere, intrattenimento, socializzazione, beach club.

Dentro tutti: bagnini, (come il presidente della cooperativa Rimini sud, Mauro Vanni, interessato alle concessioni 54-62) albergatori (come la società riminese Immobiliare duemila che gestisce l’hotel Audi: bagni 40-48), bagnini e albergatori uniti, ma anche imprenditori di altri settori. Perfino il Club nautico e la Fondazione Cetacea, hanno presentato il loro bel progetto di macro-aggregazione. In questi ultimi due casi attraverso un’associazione temporanea di scopo “Progetto mare e natura”, a cui hanno aderito con l’obiettivo di ottenere la concessione per gestire l’area che va dal bagno 1 al bagno 8. Non dimentichiamo che Club nautico e Cetacea hanno in concessione il delfinario, chiuso ormai da anni.

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