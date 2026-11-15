Rimini. Da Trapani a Milano, ecco tutti i progetti per i nuovi maxi stabilimenti in spiaggia

Da nord a sud. Da Milano a Trapani. Passando per Comacchio e Caserta. Non sono solo società locali interessate a realizzare macro-stabilimenti balneari nella capitale italiana del turismo. Ma anche nazionali. Che operano in diversi settori. Da quelli turistici, come “Pantelleria dream”, «prima realtà alberghiera dell’isola di Pantelleria (in provincia di Trapani) che gestisce un resort a 4 stelle», come si legge nella nota integrativa al progetto, che ha presentato una manifestazione d’interesse per le concessioni che vanno dall’86 al 94. O come Bmc srl di Comacchio (Ferrara), «società partecipata dal Gruppo Poseidon con esperienza pluriennale nel settore degli stabilimenti balneari», che ha inviato due proposte: una per i bagni 16-24 l’altra per 30-37. A quelli della ristorazione e delle costruzioni. Come la Blu Lion food di Milano, società attiva, tra le altre cose, nel campo della ristorazione e del catering, che ha presentato progetti per le concessioni 61-72, 61-64 e 86-94. E la Cse srl di Aversa (Caserta), operativa nell’edilizia e negli impianti elettrici (bagni 41-48).