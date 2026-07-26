Rimini. Da ospiti in caserma a lavoratori: i Carabinieri “restituiscono la visita” ai ragazzi di Crescere Insieme

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno preso parte all’inaugurazione di “Lavor-Io Lab”, il nuovo progetto di inclusione sociale promosso dall’Associazione Crescere Insieme in collaborazione con un’azienda del territorio. L’iniziativa ha un obiettivo tanto ambizioso quanto concreto: favorire l’autonomia, l’autostima e il reale inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva. I ragazzi saranno coinvolti in tre diversi percorsi operativi che uniscono crescita personale e sostenibilità, spaziando dalla gestione di una serra con apicoltura a una biblioteca-ludoteca, fino ai laboratori di artigianato creativo.

La presenza delle Fiamme d’Argento all’evento non è stata puramente formale, ma ha rappresentato la naturale prosecuzione di un rapporto speciale nato nei mesi scorsi. I giovani dell’associazione erano infatti stati ospiti della Caserma di Viserba, dove avevano potuto toccare con mano la realtà operativa dei militari, salendo sui mezzi di servizio e assistendo alle esibizioni delle unità cinofile. Questa volta, con grande orgoglio, sono stati i Carabinieri a “restituire la visita”, entrando nel nuovo ambiente di lavoro dei ragazzi per celebrare insieme questo importante traguardo.

Per l’Arma, da sempre punto di riferimento per la collettività, supportare simili iniziative significa ribadire che la sicurezza non passa esclusivamente attraverso la prevenzione e la repressione dei reati, ma si fonda anche sul rafforzamento della coesione sociale. Un impegno che si traduce ogni giorno in solidarietà, vicinanza e ascolto, ponendo al centro dell’azione le persone più vulnerabili, le loro famiglie e le realtà associative che operano quotidianamente per promuoverne la piena partecipazione alla vita della comunità.