Rimini. Da mercoledì riparte la Shopping Night

Da mercoledì 24 giugno riparte la Rimini Shopping Night, l’iniziativa coordinata da CNA Rimini con il patrocinio del Comune che da undici anni anima il centro storico con aperture serali straordinarie ed eventi diffusi. L’edizione scorsa ha registrato oltre 200 attività coinvolte e circa 90.000 presenze complessive nel corso dell’estate.

Ogni mercoledì sera negozi, ristoranti e pubblici esercizi prolungheranno l’orario fino a tarda sera. Il programma prevede concerti, musica dal vivo, dj set, spettacoli itineranti, mostre, aperture serali dei musei e visite guidate a piedi e in bicicletta. In piazza Tre Martiri tornerà “Artigiani al Centro by Night”; al Mercato Coperto gli operatori de La Magnèda proporranno ogni mercoledì sera menù di pesce fresco e specialità romagnole. Per i bambini il mercatino “Ricordi in Soffitta”, dedicato a giocattoli e oggetti dell’infanzia.

La manifestazione è realizzata da CNA Rimini con il patrocinio del Comune di Rimini, la collaborazione di Federalberghi Rimini e il contributo di Assicoop Romagna Futura, Banca Malatestiana, Vernocchi Auto e ProduciAmo Romagna.