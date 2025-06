Rimini, da martedì telecamere attive per le Ztl di centro storico e Borgo San Giuliano. Le sanzioni più avanti

RIMINI. Da martedì 1 luglio a Rimini saranno attive, ma senza multare, telecamere per l’accesso alla Ztl centro storico e Borgo San Giuliano. E’ di ieri infatti il via libera della Giunta all’entrata in funzione in via sperimentale della rete a tutela degli accessi alla zona a traffico limitato e all’area pedonale del centro storico e del Borgo San Giuliano. Questa fase proseguirà fino all’autunno, con data che verrà poi definita dalla Giunta. Le settimane di sperimentazione, spiega il Comune, serviranno sia a verificare il corretto funzionamento degli impianti, sia per dar modo ai cittadini e agli operatori di prendere familiarità col nuovo sistema ed eventualmente di fare le richieste dei permessi. Niente sanzioni, dunque, ma chi passerà attraverso i varchi sarà avvisato dal Settore Mobilità del Comune e ci saranno i controlli della Polizia locale. Prima della fase di pre-esercizio il Comune ha fatto una campagna di informazione verso i residenti e gli operatori del centro storico che ha visto l’invio di 1.926 raccomandate e 2802 lettere ordinarie per permettere a tutti di controllare la propria posizione e segnalare eventuali variazioni. La nuova regolamentazione della Zona a traffico limitato prevede due zone, “Centro storico” e “Borgo San Giuliano”, ed è stata aggiornata rispetto a quella precedente. L’area è presieduta da tredici varchi: chi avrà il permesso per il centro storico potrà transitare per tutti i varchi della zona ma non può transitare in quelli di Borgo san Giuliano e viceversa.

Appartengono al centro storico i seguenti varchi: Via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia funzionamento 22-6; Via Dante Alighieri funzionamento 9-12 e 16-19.30; Via XXII Giugno intersezione con Via Angherà funzionamento 9-12 e 16-19.30; Via Bertani funzionamento 9-12 e 16-19.30; Corso Papa Giovanni XXIII funzionamento sulle 24 ore; Corso d’Augusto prima di via Ducale funzionamento 20.30-7.30; Corso d’Augusto dopo intersezione con Via Ducale funzionamento 7.30-20.30; Via Castelfidardo funzionamento 9-12 e 16-19.30; Via Michele Rosa funzionamento 9-12; Via d’Azeglio intersezione con Via Circonvallazione Occidentale funzionamento 22-6. Appartengono al Borgo San Giuliano i varchi: Via Marecchia intersezione Viale Matteotti, via Trai, viale Tiberio intersezione con Via San Giuliano, funzionamento sulle 24 ore Info: https://www.comune.rimini.it/servizi/mobilita-e-trasporti/richiede re-il-permesso-accesso-zona-traffico-limitato-ztl-e-alle-aree