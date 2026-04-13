Rimini, da lunedì il cantiere per la demolizione dell’ex colonia Enel

RIMINI. Prenderà il via lunedì 20 aprile con le prime operazioni di allestimento del cantiere, l’intervento di demolizione dell’ex Colonia Enel, l’immobile in disuso e in stato di abbandono che si affaccia su viale Regina Margherita, recentemente rientrato nelle disponibilità del Comune. L’intervento, affidato attraverso gara alla ditta Ecodemolizioni, durerà circa complessivamente circa 45 giorni, al termine dei quali lo spazio sarà liberato dall’immobile e rigenerato in modo da essere accessibile e fruibile già per l’inizio dell’estate. Dopo aver completato la demolizione, è infatti prevista una prima sistemazione dell’area, con il ripristino del verde, la realizzazione di percorsi pedonali e dell’illuminazione pubblica. È inoltre prevista l’installazione di alcuni giochi per bambini e di un’isola attrezzata per l’attività fisica.

Con la demolizione dell’immobile si compirà quindi un passo avanti verso la rigenerazione di un’area fino a oggi degradata, restituendo una nuova apertura visiva da monte verso il mare e verso il Parco del mare recentemente realizzato.