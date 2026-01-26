Rimini, da giovedì multe nella Ztl, le abitudini sbagliate possono diventare un salasso

RIMINI. Da giovedì non si scherza più. Per la nuova ZTL del centro storico di Rimini e Borgo San Giuliano si entra nella fase operativa. A partire da giovedì 29 gennaio, le telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati. Le violazioni comporteranno una sanzione, ai sensi del Codice della Strada, dell’importo di 83 euro. Come previsto dalle prescrizioni ministeriali e come già avvenuto con l’attivazione delle telecamere per la ZTL Rimini nord, per tutto il periodo di pre-esercizio le violazioni rilevate dal sistema di controllo non hanno dato seguito a sanzioni, ma sono state utili sia per verificare il corretto funzionamento degli impianti, sia per consentire a cittadini e operatori di familiarizzare con il nuovo sistema e completare le procedure di richiesta dei permessi. I permessi per residenti e domiciliati nel centro storico attualmente rilasciati sono circa 2.570, a cui si aggiungono 3.635 permessi ancora attivi, rilasciati negli anni precedenti al 2022, anno di entrata in funzione del nuovo sistema dei permessi.

Al di là della singola sanzione, che comunque non fa piacere, deve prestare molta attenzione chi finora era abituato a compiere percorsi quotidiani violando i divieti e confidando di non essere multato. Più ingressi danno origine a più sanzioni e non sempre il cittadino ne viene a conoscenza subito (magari per non aver guardato la Pec) accumulando in questo caso un conto “salato” da pagare.

Nel frattempo prosegue la campagna informativa del Comune. Ad oggi sono oltre 3.000 i volantini già distribuiti che spiegano modalità di accesso, funzionamento del sistema e tipologie di permessi disponibili. Ecco intanto orari e strade interessate.

Appartengono al centro storico i seguenti varchi:

Via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia funzionamento 22.00-06.00

Via Dante Alighieri intersezione via Aponia funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via XXII Giugno intersezione con via Angherà funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Bertani intersezione via Bastioni Orientali funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Corso Papa Giovanni XXIII intersezione piazza Ferrari funzionamento 0.00 – 24.00

Corso d’Augusto intersezione con via Ducale funzionamento 7.30 – 20.30

Corso d’Augusto intersezione Circonvallazione Occidentale funzionamento 20,30-7,30

Via Castelfidardo intersezione via Clari funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Michele Rosa intersezione via Castelfidardo funzionamento 9.00 -12.00

Via d’Azeglio intersezione con via Circonvallazione Occidentale funzionamento 22.00-06.00

Appartengono al Borgo San Giuliano invece i seguenti varchi:

Via Marecchia intersezione viale Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Via Trai intersezione via Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Viale Tiberio intersezione con via San Giuliano, funzionamento 0.00 – 24.00