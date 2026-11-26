RIMINI. Dal primo gennaio a oggi i verbali elevati per il passaggio con il rosso sono complessivamente 6.469. Parliamo degli 8 incroci monitorati da occhi elettronici attivi dal 2017 e che si trovano a Rimini in via Caduti di Marzabotto all’incrocio con via Di Mezzo, in via Beltramini con via Sacramora, in viale Principe Amedeo con via Perseo, in viale Siracusa con via Tommaseo, in viale Regina Margherita con via Catania, in viale Chiabrera con via Giangi, sulla statale 72 all’altezza di via Della Gazzella e in via Melucci all’incrocio con via Rimembranze e via Marradi, tornato operativo dal maggio scorso. A guidare la classifica è viale Regina Margherita con 2.554 violazioni, quasi quattro ogni dieci. Seguono viale Principe Amedeo con 1.052 e la statale 72 con 875, poi l’intersezione tra via Melucci, via Rimembranze e via Marradi con 812. Più staccati viale Chiabrera con 391, via Caduti di Marzabotto con 389 e viale Siracusa con 329, mentre l’incrocio tra via Beltramini e via Sacramora si ferma a 67.

Il quadro generale racconta di un comportamento radicato. Nel 2024 le sanzioni per questa infrazione furono 6.844, salite a 7.009 nel 2025. Con più di un mese ancora da conteggiare, il dato di quest’anno si colloca già a ridosso di quei livelli, senza segnali di inversione di tendenza. Peraltro, già nei primi mesi del 2026 il bilancio mostrava numeri troppo alti per una violazione che resta tra le più pericolose sulle strade cittadine.

Sul piano delle conseguenze, la sanzione va da 167 a 665 euro, a cui si aggiunge la perdita di sei punti sulla patente. Chi ripete la violazione entro due anni rischia anche la sospensione del documento da uno a tre mesi. Per i neopatentati, cioè nei primi tre anni dal conseguimento della patente, i punti decurtati raddoppiano e arrivano a dodici. Le infrazioni commesse nelle ore notturne, tra le 22 e le 7 comportano inoltre un aumento della sanzione di un terzo. Se dal passaggio con il rosso derivano lesioni gravi o la morte di una persona, la condotta pesa come aggravante nei reati di lesioni stradali e omicidio stradale.

Il Comune ha anche diffuso una sequenza fotografica emblematica che si riferisce alla scorsa settimana. Sono le 9.16 del mattino. Un grosso mezzo di trasporto arriva all’incrocio tra la statale 72 e via Barattano, in direzione mare. Il semaforo è rosso da qualche istante, ma il camion non rallenta: attraversa il crocevia senza accennare una frenata, davanti agli occhi elettronici che ne fissano ogni movimento. Nessuna conseguenza, questa volta, ma in un punto così trafficato bastava un pedone sulle strisce o un’auto in partenza dalla via laterale per trasformare una distrazione in tragedia.