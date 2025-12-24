Rimini, da Dylan a Baglioni passando per Guccini e Feliz Navidad: 100 chitarre per la pace insieme al vescovo - Gallery

Il vescovo Nicolò Anselmi era in prima fila, con la chitarra, ed è stato lui a trainare tutti i partecipanti alla festa Guitar 100 - Accordi di Pace Christmas Edition, l’iniziativa musicale promossa dalla Diocesi di Rimini per prepararsi insieme al Natale. Davanti al sagrato del Duomo, il monsignore è stato uno dei protagonisti assieme alle diverse decine di persone che hanno raccolto l’invito della Diocesi, «dopo il forte riscontro della prima edizione estiva di agosto», per tornare così ieri a partire dalle 18, « a suonare e a cantare per la pace, per la gioia dello stare insieme e per scambiarsi un augurio di Natale in modo semplice e condiviso». Il repertorio, come è stato annunciato, ha attraversato generi ed epoche, da Bob Dylan a Vasco Rossi, dai Beatles a Edoardo Bennato, fino ai canti natalizi più amati come Feliz Navidad, Astro del Ciel e Oh Happy Day, passando anche per Baglioni e Guccini, con un maxischermo proiettato sul Duomo che ha permesso a tutti di seguire i testi delle canzoni e unirsi al canto anche senza strumento. Una festa, nonostante le temperature invernali, che si è conclusa dopo circa un’ora e mezza di canzoni.