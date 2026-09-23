Rimini, da De Pascale un appello a Salvini: “Rinvii continui, se fossi ancora sindaco chiederei al Governo di riprendersi le spiagge”

Rimini
Il presidente della Regione Michele De Pascale
Il presidente della Regione Michele De Pascale

Concessioni spiagge, dal Bex di Rimini, il presidente della Regione Michele De Pascale chiede chiarezza: “Lancio un appello accorato al Ministro Salvini. Ha avuto il massimo della collaborazione e della disponibilità da questo territorio, ma ancora noi non sappiamo cosa succederà. Ci sono rinvii continui, non sappiamo quali saranno le linee guida per i comuni. Se oggi fossi ancora sindaco chiederei al Governo di riprendersi le spiagge perché è assolutamente irrispettoso continuare a scaricare sui Comuni la gestione di una partita così importante per il futuro.”

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui