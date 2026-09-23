Rimini, da De Pascale un appello a Salvini: “Rinvii continui, se fossi ancora sindaco chiederei al Governo di riprendersi le spiagge”

Concessioni spiagge, dal Bex di Rimini, il presidente della Regione Michele De Pascale chiede chiarezza: “Lancio un appello accorato al Ministro Salvini. Ha avuto il massimo della collaborazione e della disponibilità da questo territorio, ma ancora noi non sappiamo cosa succederà. Ci sono rinvii continui, non sappiamo quali saranno le linee guida per i comuni. Se oggi fossi ancora sindaco chiederei al Governo di riprendersi le spiagge perché è assolutamente irrispettoso continuare a scaricare sui Comuni la gestione di una partita così importante per il futuro.”