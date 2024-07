Stessa spiaggia e stesso mare per tanti turisti amici di Rimini che ogni anno, da tre generazioni, scelgono di trascorrere a Torre Pedrera, San Giuliano e Viserbella le loro vacanze e che in questi giorni sono stati premiati dal Comune di Rimini per l’affetto dimostrato alla città

Ben 57 anni

È dal 1967 che l’Hotel Betty di San Giuliano ha inaugurato una lunga carriera di accoglienza ed è da allora, da 57 anni per la precisione, che i coniugi di Colonia Sieglinde Siemund e Werner Aschemann sono loro ospiti. La lunga esperienza del Signor Aschemann come giornalista in Toscana gli ha permesso di conoscere bene l’Italia ma è stata l’accoglienza di Rimini a legare lui e la moglie a Rimini per 57 anni. Per riconoscere la gratitudine per questo attaccamento, l’Hotel Betty ha organizzato una festa e l’assessore Mattia Morolli ha portato il saluto della città e consegnato l’attestato di turista amico di Rimini.

Nozze d’oro, invece, quelle celebrate all’Hotel Palos di Viserbella fra la famiglia tedesca Mittl/Wittwer e Rimini. Cinquanta estati passate sulla spiaggia di Viserbella dove hanno giocato con i figli prima e con i nipoti oggi, continuando da 3 generazioni a dimostrare il proprio affetto per la riviera romagnola, premiato dall’assessore Mattia Morolli, all’Hotel Palos di Viserbella, con la consegna dell’attestato del turista fedele.