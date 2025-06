Rimini, cucina e vini, storie e personaggi: stasera il gran finale di “Vengono dal mare”

Cucina e vini, porti e canali, borghi e insenature, storie e personaggi, paesaggi e tradizioni: è un vero e proprio viaggio dei sensi quello di “Vengono dal mare”, progetto ideato e organizzato da Fausto Fratti salpato a inizio aprile da Roseto degli Abruzzi e in procinto di approdare a Rimini dopo aver toccato Cesenatico, Godigoro e Venezia. 450 chilometri risalendo e ridiscendendo l’Adriatico, quella lunga striscia blu che ha “parlato” e “parlerà” questa sera sulla Palata e al Rockisland attraverso i suoi prodotti di mare, di sabbia, di terra e di laguna. Lo farà attraverso il primo Festival dei Vini di Costa e una cena gran sipario di questa prima edizione che avrà per protagonisti 16 grandissimi cuochi, pasticceri, panificatori e gelatai provenienti da tutta Italia. Una super brigata che alle 9.30 si servirà direttamente da un peschereccio sulla banchina messo a disposizione da Ecopesce/Cesenatico e realizzerà un menu unico e irripetibile per un’edizione speciale si Spessore su prenotazione.

Prima, alle 17, a parlare sarà invece la storica dell’arte Michela Cesarini, che accompagnerà i commensali che lo vorranno in una visita guidata per le vie e le strade del centro e del borgo (il ritrovo è fissato alla Rocca Malatestiana, davanti alla torre con l’elefante”) per iniziare la serata “assaporando” i tesori artistici di Rimini.

Il primo festival dei vini di costa

Se la cena delle 20.30 è su prenotazione, la vera novità del progetto è invece aperta a tutti e basterà presentarsi sulla Palata dalle 19 al calar del sole per poter godere di qualche calice al tramonto, sbizzarrendosi fra i prodotti di ben sei regioni. Coinvolgendo tutte 23 le cantine che hanno accompagnato il viaggio nelle sue prime quattro tappe, Fratti ha infatti organizzato il primo “Festival dei vini di Costa dell’Adriatico”. Un messaggio forte in un momento piuttosto particolare per il mondo dell’enologia, una proposta inedita e originale che insieme al format intende gettare le basi per fare di “Vengono dal Mare” un prodotto turistico vero e proprio, un volano della macroregione adriatica che anno dopo anno possa arricchirsi di tasselli e suggestioni. Come il Festival appunto, cui sarà semplicissimo partecipare: con 15 euro si potranno scegliere tre calici fra le 23 cantine di terra, di sabbia e di laguna che raccontano la Puglia, l’Abruzzo, le Marche, la Romagna, il Delta del Po e il Veneto e ottenere in omaggio la sacca porta-bicchiere loggata e il calice. Accompagnando ogni bevuta, volendo, con un cono di pesce fritto dell’Adriatico in vendita al Rockisland.

La super brigata del Rockisland

Rockisland in cui poi si potrà godere della cena in modalità Spessore realizzata in piena condivisione da mostri sacri della cucina italiana e giovani talenti che si ritroveranno a Rimini dai vari angoli dello Stivale per mettersi al lavoro tutti insieme appunto dalle prime ore del mattino. Eccoli: Marco Bravetti Tocia!, Omar Casali Maré, Gennaro d’Ignazio Vecchia Marina, Maria Grazia Soncini La Capanna di Eraclio, Arcangelo Tinari Ristorante Villa Maiella/Guardiagrele Chieti, Matteo Broccoli Ristorante Salicornia Pesaro, Gianluca Gorini Ristorante daGorini/ San Piero in Bagno Forlì-Cesena, Fabio Brigandi Ristorante Casa Brigandi Rimini, Athos Migliari Ristorante La Chiocciola Portomaggiore/Ferrara, Riccardo Santolini Ristorante Il Circolino Rimini, Andrea Rossetti Ristorante Naiade/Abano Terme, Gianpaolo Raschi Ristorante Guido Rimini, Corrado Assenza Caffè Sicilia/Noto, Giuseppe Iannotti Ristorante Kresios Telese/Benevento, Lorenzo Cagnoli Pasta Madre Onferno/Rimini e Silvio di Donna Gelato Contadino Onferno/Rimini.