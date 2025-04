Rimini, crolla un pino, il giornalista Elio Pari: «Un miracolo per tutti noi tre coinvolti! I fili del filobus hanno attutito la caduta»

RIMINI. «A cosa sto pensando? Che sono vivo per miracolo». A raccontare quanto è successo oggi a Marina Centro ci pensa Elio Pari, giornalista molto conosciuto in città. «Di fronte al Pascucci un pino cadente si abbatte dopo l’ennesima folata di tramontana verso il bar», scrive sul suo profilo Facebook dopo il brutto spavento. «Tagliando in due viale Vespucci. In quel momento sulla traiettoria della caduta una signora in scooter viene completamente travolta. I rami passano a pochi metri dal bar e sfiorano due ragazze sedute al tavolo. Un ragazzo in moto perde il casco ma con una manovra ardita scansa i rami e non viene travolto. Io mi butto a terra e spero. Il crash è rumoroso. Come scoppiasse una bomba quando il vecchio pino caracolla su se stesso. Mi riprendo e vedo due agenti della Polizia di Stato correre verso me. Io urlo che una donna è rimasta schiacciata sotto la pianta. La vediamo muoversi, ma i fili dell’alta tensione sono a terra e pieni di corrente elettrica. I due poliziotti generosamente vanno a recuperarla. Sembra la scena di un film. Riescono ad estrarre la donna che a prima vista non è ferita. Tiriamo un sospiro di sollievo. Addosso mi resta tanta resina verde dell’albero caduto addosso e una paura mai vissuta. È andata bene. Un miracolo per tutti noi tre coinvolti. Bravi agli agenti della Polizia di Stato. Oggi è stata la mia giornata fortunata!»

«Meno male che i fili hanno attutito la caduta del pino... In vita mai visto una cosa del genere!», aggiunge al Corriere Romagna. « Una volta mi avevano rapinato alle poste ma non ho mai avuto una paura come questa volta».