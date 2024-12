RIMINI. Nel tardo pomeriggio di ieri un grosso pino è crollato sulla strada in via Covignano nel tratto fra via Jano Planco-Panzini e la statale 16. La zona è stata messa in sicurezza e il traffico è stato deviato nelle vie adiacente. Oggi, sul presto, sono iniziati i lavori per la rimozione. Nella stessa via nei giorni scorsi il Comune ha provveduto a rimuovere alcuni alberi giudicati pericolosi.