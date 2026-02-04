Rimini, crisi Omcl, Gnassi: “Tavolo di confronto urgente con i ministeri delle Infrastrutture e delle Imprese”

Un tavolo di confronto “urgente” con Trenitalia e i ministeri delle Infrastrutture e delle Imprese per salvaguardare l’operatività dell’Officina manutenzione ciclica locomotive, Omcl, di Rimini e il futuro lavorativo di 170 persone. Il Partito democratico, con una interrogazione del parlamentare riminese Andrea Gnassi, si muove anche a Roma per la sorte dell’Omcl riminese. E, in vista dello sciopero di otto ore indetto per domani giovedì 5 febbraio del personale di Trenitalia Dt Omcl Rimini, chiede la convocazione “con la massima urgenza” di un tavolo di confronto alla presenza del direttore tecnico di Trenitalia, Domenico Scida, e “il rispetto degli accordi fin qui sottoscritti”. Trenitalia, prosegue Gnassi, ha “depotenziato progressivamente” l’Officina “senza mai mettere sul tavolo prospettive di rilancio o sviluppo”. E oggi l’Omcl di Rimini è “più che mai a rischio di ulteriore ridimensionamento”.

Nel luglio 2019, ricorda il dem, viene sottoscritto tra Trenitalia e sindacati un accordo con una serie di investimenti infrastrutturali per la riconversione dello stabilimento, “in un quadro più ampio di intese territoriali con cui si mira a garantire l’evoluzione industriale degli stabilimenti di Bologna e Rimini, il mantenimento dei livelli occupazionali e il rispetto del turnover”. Il 7 maggio 2022, “dopo importanti e partecipate mobilitazioni dei lavoratori”, viene firmato un verbale che va nella stessa direzione e il 26 maggio 2023, in Regione, Trenitalia presenta pure un progetto di sviluppo preciso. “Dove sono finiti questi accordi?”, si chiede allora Gnassi: per i sindacati “tutti i punti sottoscritti sono stati disattesi e si registra un progressivo ridimensionamento dei lavoratori”. Per questo il 6 ottobre scorso hanno formalmente richiesto alla Regione l’istituzione di un tavolo di confronto. Il Pd ora alza la posta e chiede un tavolo di confronto urgente con i ministeri delle Infrastrutture e delle Imprese “per salvaguardare il futuro di lavoratori e dell’Officina”, conclude Gnassi.