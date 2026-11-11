Rimini, crisi Coop 134: la Provincia chiede un tavolo istituzionale

Rimini
  • 11 novembre 2026
Il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad
Il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad

Ieri pomeriggio, martedì 10 novembre, il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha scritto alla Regione Emilia-Romagna per chiedere con urgenza l’attivazione di un tavolo istituzionale di crisi per la Cooperativa Sociale Coop 134, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali riminesi FP-FILCAMS-FLAI CGIL, FISASCAT-FAI CISL e UILTRASPORTI-UILA.

“La Provincia di Rimini - si legge in una nota - condivide infatti le preoccupazioni espresse in merito alla situazione aziendale e alle possibili ricadute occupazionali. Tenuto conto della rilevanza della cooperativa per il territorio riminese, sia in termini di livelli occupazionali sia per i servizi che svolge, e preso atto delle criticità rappresentate dalle organizzazioni sindacali, la Provincia di Rimini ritiene necessario un intervento istituzionale tempestivo e coordinato”.

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