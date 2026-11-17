Mentre la questione raccolta rifiuti è risolta, resta aperta quella dello spazzamento strade, di cui si dovrà occupare il tavolo del 19 novembre. “Non abbiamo molto tempo per trovare una soluzione: sono coinvolte circa 140 persone ed è in ballo anche la continuità di un servizio fondamentale per il territorio. Servono, inoltre, garanzie affinché i nuovi soggetti subentranti non vengano chiamati in causa per i debiti pregressi di lavoro della Coop 134”, afferma l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia, facendo il punto oggi al question time sulla vertenza che riguarda la cooperativa riminese. Critico il meloniano Nicola Marcello nella sua replica. “Il tavolo è stato attivato con molto ritardo e quando le persone stanno per rimanere per strada”, ha detto evidenziando le responsabilità politiche di chi in questi anni ha amministrato i territori di Rimini e provincia. “Si tratta di un esempio di ingiustizia sociale ai danni di questi lavoratori, cui si tenta di porre rimedio in zona Cesarini”. Diverso il punto di vista della dem Emma Petitti: “Purtroppo - dice - siamo di fronte a crisi aziendali che stanno colpendo al cuore il nostro Paese, manca una politica industriale e allo stesso tempo politiche eque del lavoro. È importante che la Regione continui con i propri tavoli a essere un presidio per queste aziende, per i comuni interessati e per dare un futuro a queste famiglie”.