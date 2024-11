Rimini, crisi Aeffe, in vista la cassa integrazione straordinaria per il 2025

Crisi della Aeffe, in vista la cassa integrazione straordinaria anche nel 2025. Lo annunciano i sindacati in una nota: “L’assemblea dei lavoratori Aeffe, convocata il 15 novembre, ha attentamente analizzato lo stato della crisi che colpisce il gruppo, all’indomani dell’incontro con la direzione aziendale. La situazione di contrazione delle vendite è purtroppo confermata anche per la prima parte del 2025 e probabilmente sarà necessario analizzare se richiedere l’utilizzo dello strumento della cassa integrazione straordinaria in quanto la stessa riesce a dare un nastro temporale più lungo, anche di 12 mesi, al fine di monitorare costantemente l’andamento delle vendite per il 2025. L’assemblea ha dato mandato alla delegazione sindacale di riprendere al il confronto con la direzione e di cercare addivenire al più presto ad un ipotesi di accordo di gestione di tale strumento, tenendo in considerazione le necessità di tutti i lavoratori, con l’anticipo del trattamento economico da parte dell’azienda dell’ammortizzatore”.