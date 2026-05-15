Rimini, crea scompiglio in un locale, tenta di mordere un agente e viene arrestato

Cerca di mordere un poliziotto e viene arrestato. Alla serata di giovedì 14 maggio a Rimini un rumeno pluripregiudicato è stato tratto in arresto dalle Volanti della Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale.

Una volante è stata inviata in una farmacia di Marina Centro, poiché la richiedente aveva attivato l’allarme rapina a causa di un uomo molesto, il quale all’arrivo degli agenti si era già allontanato. Poco dopo, sempre nella stessa serata, la richiesta d’intervento della Polizia giungeva da un supermercato poco distante dalla farmacia, in quanto il personale dipendente riferiva di aver avuto problemi con un uomo, che nonostante la chiusura, pretendeva di entrare. Giunti sul posto, ancora una volta il rumeno si era già allontanato. I poliziotti, però, avendo a disposizione le telecamere riuscivano ad individuarlo e memorizzarlo. Verso le ore 23 circa, nuovamente un dipendente di un’attività commerciale del centro richiedeva l’intervento della Polizia. Una volta nel locale, ai poliziotti veniva indicato un uomo molesto ed insolvente. Sembra ombra di dubbio questa persona era la stessa che aveva creato dei disturbi poco tempo prima, riconosciuto dal vestiario e dalla fisionomia. All’uomo si chiedeva di pagare ciò che aveva consumato e di mostrare un documento d’identità, ma a queste richieste si rifiutava categoricamente e si avvicinava in maniera aggressiva al viso di uno dei poliziotti. Invitato a mantenere una distanza di sicurezza, si calmava e forniva il suo nominativo. Una volta però chiesto di salire in auto, l’uomo spintonava un agente, ne colpiva al petto un altro e tentava di morderlo. A questo punto, veniva accompagnato in Questura e dopo ulteriori accertamenti veniva tratto in arresto in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio 2026.