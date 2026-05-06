Rimini, crea scompiglio al minimarket e aggredisce i poliziotti: scatta l’arresto

Nella serata di ieri, martedì 5 maggio, la Polizia di Stato di Rimini tratto in arresto un cittadino somalo per tentata rapina e danneggiamento.

Un equipaggio della volante è stato inviato presso un noto minimarket a seguito della segnalazione di una persona molesta e aggressiva all’interno dell’esercizio.

Giunti sul posto, i poliziotti riscontravano la presenza di un uomo ancora intento a litigare con la guardia di sicurezza e con altro personale dipendente, i quali riferivano di essere stati minacciati e poi aggrediti dopo aver visto l’uomo nascondere all’interno della sua tasca alcuni prodotti.

Gli agenti cercavano di riportarlo alla calma chiedendogli di posare la lattina di birra che aveva nascosto, ma l’uomo, che appariva visibilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, continuava a proferire parole senza senso, totalmente insofferente alle richieste degli operatori e continuava la sua condotta aggressiva aggredendo sia i poliziotti che la guardia per poi cercare di fuggire. Considerata la sua pericolosità veniva assicurato con le manette in dotazione ed accompagnato presso gli uffici della Questura dove veniva arrestato per il reato di tentata rapina e denunciato per il rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale.