Rimini, crea il panico al Pronto Soccorso e prende a calci e pugni la guardia giurata: scatta l’arresto

Nelle prime ore del mattino di ieri, domenica 26 aprile, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo bosniaco per lesioni personali, danneggiamento e resistenza a P.U. all’interno del Pronto Soccorso.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa intorno alle 6:40, relativa alla presenza di un uomo che stava dando in escandescenza.

Gli agenti, giunti sul posto, riconoscevano subito l’uomo in questione, già noto alle forze dell’ordine (nei suoi confronti pochi giorni fa la Divisione Anticrimine ha provveduto a notificargli due misure di prevenzione: il dacur e l’avviso orale del Questore di Rimini), e notavano che il personale sanitario e le guardie giurate in servizio presso il Pronto soccorso erano chiuse all’interno del triage notevolmente spaventati.

Con non poca difficoltà, alcuni degli agenti intervenuti lo hanno condotto fuori dal Pronto Soccorso portandolo in Questura per gli adempimenti di rito.

I poliziotti rimasti in ospedale hanno raccolto le testimonianze, apprendendo che l’uomo verso le 6.15 si era svegliato dopo aver dormito al Pronto Soccorso e aveva iniziato a minacciare il personale infermieristico per poi colpire la guardia giurata con sputi, calci e pugni, oltre a danneggiare la vetrata del triage con un ulteriore pugno. In considerazione dei fatti accaduti veniva tratto in arresto, in attesa del giudizio direttissimo previsto per oggi.