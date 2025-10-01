Rimini, costretta al matrimonio, i Giovani Musulmani: «Atti tribali da combattere e da condannare»

RIMINI. «Tutta la comunità dei Giovani Musulmani esprime vicinanza alla giovane ragazza bengalese costretta a un matrimonio combinato da parte dei suoi genitori». Il Gruppo Giovani Musulmani di Rimini interviene con una nota per condannare l’episodio. «Sono comportamenti che non possono trovare alcuna giustificazione, quindi assolutamente da condannare, e ancor di più da prevenire. Sicuramente ci sono alcune famiglie provenienti da alcune zone rurali che si portano dietro alcuni atti tribali che non possono far parte di quella che è la nostra cultura e la nostra tradizione e questi atti tribali vanno combattuti. Dobbiamo lavorare tutti insieme per combatterli e evitare le conseguenze tragiche che possono causare questi tipi di matrimonio: uccisione di chi rifiuta un matrimonio forzato, la fuga, l’isolamento sociale, l’ abbandono scolastico, mancanza di istruzione e depressione. Dall’altra parte, il nostro invito è rivolto a tutta la comunità Bengalese e Musulmana di lavorare in modo unitario per combattere e prevenire tutti insieme ogni forma di violenza. Ringraziamo le forze dell’ordine per il pronto intervento e condividiamo in pieno il messaggio e le parole del nostro Sindaco».