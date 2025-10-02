Rimini, corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla venerdì 3 ottobre in centro

Domani, venerdì 3 ottobre, la Cgil di Rimini organizza una manifestazione a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla, con concentramento alle 9.30 all’Arco d’Augusto. “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani - scrive la Cgil in una nota - rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”.