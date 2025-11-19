Rimini, corsa al farmaco per dimagrire: “Un successo paragonabile al Viagra”

Farmaci per il diabete che aiutano a dimagrire: «È boom sulla scorta dei vip». La questione ha tenuto banco lunedì scorso durante un corso di aggiornamento, destinato all’Ordine dei farmacisti, che ha siglato un centinaio di adesioni. Lo segnala Giulio Mignani, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini, ora fra i sindaci revisori dell’ente previdenziale nazionale che tutela oltre 100mila professionisti italiani.
«Il successo dei farmaci per il diabete che possono aiutare a perdere peso è paragonabile ai consensi mietuti dal Viagra, al suo esordio nel 1998», premette Mignani offrendo un paragone calzante «per un fenomeno di massa, divenuto quasi evento di costume».
Quanto ai medicinali che vanno per la maggiore «non solo nel Riminese, ma un po’ ovunque», appartengono alla classe degli agonisti del recettore Glp-1, come la semaglutide (presente in farmaci come Ozempic per il diabete o Wegovy per l’obesità, ndr) e la tirzepatide, agonista doppio Glp1 e Gip (che si trova ad esempio nel Mounjaro, ndr).