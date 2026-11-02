Rimini, corona d’alloro e Santa Messa: la Questura ricorda gli agenti caduti

In occasione della Commemorazione dei defunti, la Polizia di Stato di Rimini ha ricordato i propri caduti con un momento di profondo raccoglimento e solennità. Le celebrazioni si sono aperte con la deposizione di una corona d’alloro davanti alla lapide commemorativa nell’atrio della Questura, per poi proseguire con la Santa Messa officiata da Padre Paolo Carlin nella chiesa Gesù Nostro Riconciliazione. Alla funzione hanno preso parte il Vicario del Prefetto Patrizia Claudia De Angelis, il Questore Ivo Morelli, i familiari delle vittime, oltre alle rappresentanze del personale civili e di Polizia, delle specialità provinciali, dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e dei sindacati.