Rimini. Corda tesa in strada, ferita una donna in scooter: condannato il responsabile 19enne

Otto mesi, pena sospesa e non menzione, oltre a 10mila euro di risarcimento danni e spese legali di parte civile. Questa la sentenza in abbreviato per il giovane che insieme ad un amico minorenne la sera del 27 luglio 2020 tese una corda da una parte all’altra di via Costa di fatto provocando un incidente stradale in cui rimase ferita una scooterista. Il processo si è concluso giovedì pomeriggio in abbreviato davanti al gup Raffaele Deflorio. Il giovane, che aveva 19 anni, difeso dall’avvocato Piergiorgio Tiraferri, ha sempre raccontato che quella sera stava semplicemente giocando con un gruppo di amici e che non era loro intenzione provocare un incidente. L’altro ragazzo, 15enne all’epoca dei fatti, è stato giudicato dal Tribunale dei minori, chiudendo il procedimento con una sentenza di messa alla prova. Parte civile nel processo nei confronti del maggiorenne la scooterista, che quella sera stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro al ristorante.