Rimini, converte la ditta in sanificazioni Covid e non avverte la Finanza: condannato

Assolto perché il fatto non sussiste per le accuse di trasferimento fraudolento di valori e intestazione fittizia, mentre è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di mancata comunicazione alla Guardia di Finanza delle variazioni patrimoniali superiori a 10mila euro per gli anni 2018, 2019 e 2021. Assolti anche i coimputati di Salvatore Emolo, che mercoledì davanti al Tribunale collegiale di Rimini, difeso dall’avvocato Antonio Pelusi, ha visto chiudere in primo grado l’indagine che l’aveva coinvolto nell’anno della pandemia.

